Ripartono i campionati, non solo per le prime squadre. Torna in campo anche lae c'è grande attesa per vedere ildiche fanno capire perché Diavolo sia indicato dagli avversari come una delle candidate per la vittoria finale della competizione. Alla ripresa subito due impegni ad altissimo coefficiente di difficoltà, Roma e Paris Saint-Germain, per riprendere il cammino da dove è stato interrotto. Tanti i gioielli che illuminano la baby formazione milanista: l'enfant prodige, la certezzae il perno in medianae quello difensivosono i più in vista, con altri ragazzi che si stanno mettendo in mostra come. Accanto a loro c'è un altro talento che sta emergendo: quello di, terzino destro arrivato in estate dalcon la formula del prestito.- Il classe 2005, una vita nella cantera blanca, è arrivato con i crismi di erede di. Ci è voluto un periodo di adattamento per iniziare a intravedere le qualità di Jimenez, ci è voluta soprattutto. La promozione diin prima squadra ha lasciato la fascia sinistra priva del suo padrone titolare dalla metà di settembre in avanti ed era necessario trovare una soluzione alternativa. La prima è stata schierare il giovanissimo(classe 2006) sulla corsia mancina, affidabile ma con una maggiore resa sul suo naturale terreno di caccia, la fascia destra dove ora si alterna con Bakoune. Perché l'idea di Abate è stata quella di dirottare a sinistra Jimenez e sfruttare al meglio le sue caratteristiche.Theo ha nel mancino il suo piede forte,e accentrarsi dalla sinistra aumenta le scelte a disposizione, una sorta di ala aggiunta. Abate lavora proprio su questo dettaglio e la soluzione piace anche al ragazzo, che sui social scrive entusiasta: "Concentrato per quello che sta arrivando".- In arrivo c'è il campo e un ruolo importante nel gioco e nelle ambizioni della squadra, ma c'è anche un futuro tutto da scrivere. La notizia lanciata da Relevo negli scorsi giorni trova conferma,. Una somma importante, ma i rossoneri hanno dimostrato di non temere investimenti su giovani ritenuti di prospettiva. Riflessioni che saranno portate avanti nel corso delle settimane dall'area tecnica del Diavolo ma non solo, perché nel frattempo anche il Real Madrid continua a monitorare le prestazioni del classe 2005:, una condizione necessaria per l'affare per la volontà del club spagnolo di non perdere del tutto il controllo su un prodotto promettente del proprio vivaio. Tutto passa dal campo, riparte la rincorsa del giovane Jimenez.