Jimenez è l’uomo in più di Conceiçao: il piano del Milan per il futuro e l’insidia Real Madrid

. Il laterale spagnolo del Milan è salito in cattedra nella gara casalinga vinta dai rossoneri sul Verona per 1-0. Il gol che ha regalato i tre punti al Diavolo, infatti, è stato propiziato da una grandissima giocata dello spagnolo, che ha illuminato l’assist di Leao per la rete di Santiago Gimenez.L’ex Real Madrid si è preso la fascia rossonera, subentrando a uno che in carriera ha vinto tutto come Walker, e ha dato la spinta necessaria al Milan per vincere la partita, infuocando i tifosi rossoneri. Gli stessi tifosi che, lo scorso 7 febbraio, erano rimasti stupiti dall’. Nonostante questa scelta, però, il classe 2005 si sta ritagliando spazio in campionato, mettendo in mostra grandi qualità.

. Dodici mesi dopo, poi, lo spagnolo era stato, diventando, quindi, a tutti gli effetti del Milan, fino al 2028. I rossoneri hanno puntato molto sul 19enne, che adesso sta dando grandi garanzie a mister Sergio Conceiçao.che, nel momento della cessione dello spagnolo al Milan a titolo definitivo, si è riservato il. Saranno, quindi, anche i Blancos a decidere il futuro del terzino. Tuttavia, il management rossonero potrebbe provare a rinegoziare i termini dell’accordo con il Real, per scongiurare il rischio di perdere il proprio gioiellino.