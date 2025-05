Jimenez si è preso il Milan: trattativa in corso con il Real Madrid, la situazione

Jimenez sta vivendo la sua migliore stagione di una ancora giovanissima carriera. Dopo aver iniziato la stagione nella squadra B (Milan Futuro) lo spagnolo si è preso il Milan.: terzino, esterno alto nel tridente e ora a tutta fascia nel nuovo 3-4-3. Jimenez gioca sempre e bene, a farne le spese ora è un certo Kyle Walker.- Il Milan dovrà occupare due cariche fondamentali per il futuro come quella del direttore sportivo e del successore di Sergio Conceicao in panchina. Due scelte importanti che non influenzeranno quella su Jiménez: la dirigenza attuale vede lo spagnolo come uno degli elementi chiave per il nuovo progetto sportivo.

I Blancos seguono con attenzione la crescita del classe 2005 e possono riportarlo a casa la prossima estate esercitando la clausola di riacquisto fissata a 9 milioni. Il Jimenez sta vivendo la sua migliore stagione di una ancora giovanissima carriera. Dopo aver iniziato la stagione nella squadra B (Milan Futuro) lo spagnolo si è preso il Milan. Da quel Milan-Genoa del 15 dicembre scorso, con Paulo Fonseca in panchina, non è più uscito dal gruppo prima squadra. Con l’arrivo di Sergio Conceicao Alex é esploso definitivamente: terzino, esterno alto nel tridente e ora a tutta fascia nel nuovo 3-4-3. Jimenez gioca sempre e bene, a farne le spese ora è un certo Kyle Walker.