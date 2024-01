Jindong Zhang pronto a riprendersi Suning: cosa cambia per l'Inter

Redazione CM

Jindong Zhang, padre del presidente dell'Inter, Steven, sta per riprendere il controllo di Suning. La notizia arriva direttamente dalla Cina, con precisione dal portale Yicaiglobal, con il fondatore della stessa azienda, holding proprietaria del club nerazzurro, che sta per tornare a riassumere la carica di numero nel pacchetto azionario, dopo che una profonda crisi economica aveva portato alle sue dimissioni circa due anni e mezzo fa.



L’OBIETTIVO – Secondo quanto riporta la stampa di settore asiatica, l’obiettivo del padre di Steven diventa riportare in attivo l’azienda nel 2024. Nel corso dell’ultimo anno, quello appena passato, si è arrivati a una forte riduzione della perdita netta della società, ma la strategia di Jindong prevede un forte riassestamento a livello organizzativo, permettendo così uno snellimento nelle funzioni dei vari dipendenti societari.



INTER – C’entrerà l’Inter in tutto questa nuova vecchia avventura del padre di Steven Zhang? In realtà, se Jindong Zhang dovesse tornare a essere il presidente di Suning, non cambierebbe niente, visto che ormai da anni è il figlio Steven a occuparsi interamente del club nerazzurro in qualità di numero uno di Viale della Liberazione.