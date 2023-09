Il, nonostante le difficoltà economiche, è riuscito a mettere a segno due colpi importanti a poche ore dal gong finale del mercato estivo, chiudendo per due "Joao": Cancelo, arrivato dal Manchester City, e. Chi sembra essersi ambientato fin da subito è sicuramente Joao Felix,di ieri e autore di una doppietta ai danni dell'Anversa, che fa da eco alle buone prestazioni in campionato. Segnali che spingono, sotto il peso di quel maxi-investimento che nel 2019 lo aveva portato tra i grandi d'Europa.. Un primo esordio da titolare in Liga (aveva giocato solo 10' contro l'Osasuna), nel match che qualche giorno fa ha visto il: Joao gioca dal primo minuto e. Tre giorni dopo, nella sfida valida per il Gruppo H di Champions League, contro l'di Mark Van Bommel,nel tridente titolare al fianco di Robert Lewandowski e lui si fa trovare pronto.proprio in favore del centravanti polacco. Sono, se si considera anche la goleada del Portogallo contro il Lussemburgo, dove Felix ha siglato il 9-0 subentrando per l'ultima mezzora di gioco.Quella di Joao Felix è una. Il giocatore che nella stagione 2018/2019 aveva fatto strabuzzare gli occhi dell'Atletico Madrid - capace di mettere sul piatto- nelle stagioni successive non ha saputo ripetersi. Emblematiche le sue cifre realizzative a Madrid, con una media gol deludente, visti i presupposti con cui il giocatore era giunto in Spagna (). Tre stagioni da 6, 7 e 8 gol in Liga tra il 2020 e il 2022 e 4 marcature nella prima metà dell'ultima stagione, prima del suo passaggio al Chelsea.Joao Felix prova a rilanciarsi in Premier League, dove ilè disposto a prenderlo, ma solo. Per luidi prestito oneroso a gennaio 2023, ma anche qui poche risposte dal campo. Ine l'inevitabile ritorno all'Atletico Madrid a fine stagione. Alle dipendenze del Cholo Simeone però non sembrano esserci più i presupposti per rimanere:e mostra evidenti mal di pancia. Per lui si ventilano diverse ipotesi,I Blaugrana, visti gli adii di Ousmane Dembelé e Ansu Fati piombano sull'ala dell'Atletico Madrid e. Ora per lui l'occasione di rilanciarsi seguendo i, un grande ex del Barça, che a margine del suo trasferimento aveva dichiarato: ", non basta sapere che ce l'ha. Spero che col Barcellona possa dimostrarlo, sarebbe molto importante per la nazionale portoghese". L'inizio promette bene, ma il portoghese dovrà dimostrare di essere tornato a splendere con costanza.