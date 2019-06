L'Atletico Madrid è in pole per Joao Felix, e la trattativa è quasi chiusa: come riporta O Jogo, infatti, i Colchoneros hanno sferrato il colpo decisivo nella giornata di lunedì, chiudendo con il Benfica. Da capogiro le cifre in ballo: i portoghesi, infatti, incasseranno 120 milioni, in quella che diventerà la cessione più ricca della storia del Portogallo e il quinto affare più costoso del mondo. Jorge Mendes, procuratore del calciatore, incasserà il 10%, ovvero 12 milioni di euro. Infine, ecco l'ingaggio del giocatore: il giovane attaccante percepirà 6 milioni all'anno.