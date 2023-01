Joao Felix in Premier League, ci siamo. Il talento portoghese è atteso oggi a Londra per sostenere le visite mediche e firmare un nuovo contratto con il Chelsea. L'accordo tra i Blues e l'Atletico Madrid prevede un trasferimento a titolo temporaneo, senza obbligo di riscatto, sulla base di 11 milioni di euro. Una cifra importante, per una cessione in prestito, con il Chelsea che pagherà anche l'ingaggio, tra i 5 e i 6 milioni di euro. L'ex giocatore del Benfica, da tempo ai ferri corti con Simeone, prima di firmare con il Chelsea rinnoverà con un stagione con l'Atletico, fino al 2027, per abbassare l'ammortamento annuale. Al Wanda Metropolitano non tornerà, a meno che i colchoneros decidano di rinunciare al Cholo, scenario al momento poco credibile. In Spagna Joao Felix ha segnato 34 gol in 131 partite.