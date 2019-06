Joao Felix già a Madrid e ormai prossimo a trasferirsi all'Atletico? È arrivata la smentita ufficiale, direttamente dal sito del Benfica: "Alla luce della serie di notizie pubblicate in queste ultime ore, il Benfica spiega che è falso che sia attualmente in corso una trattativa per un possibile trasferimento del giocatore Joao Felix. Le condizioni per la sua negoziazione sono pubbliche e note, tenendo conto della clausola rescissoria definita dell’importo di 120 milioni di euro.



Ancora più grave, e che merita la nostra smentita, è la notizia falsa che fa riferimento a trattative che coinvolgono commissioni del 30% e che è stata ripresa in Portogallo dal quotidiano A Bola con intenzioni e obiettivi che non conosciamo. Ripetiamo: questa informazione è totalmente falsa, assurda e vuole rovinare la reputazione e la dignità del Benfica".