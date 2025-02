Joao Felix apre il dibattito al Milan: i numeri, Reijnders e quel paradosso con Leao

AFP via Getty Images

L’eliminazione dalla Champions League – subita già durante il turno dei playoff per mano del Feyenoord – e la sconfitta contro il Milan hanno portato la formazione rossonera a vivere l’ennesimo periodo di crisi di una stagione a dir poco travagliata. Classifica alla mano, i meneghini occupano il 7° posto, a -8 dalla zona Champions e da– occupata dalla Juventus –. Certo che, per giungere a quel traguardo comune, si sente la necessità che tutta la squadra alzi il livello delle proprie prestazioni e torni a viaggiare su binari ben diversi da quelli percorsi nelle ultime settimane., tra cui uno di quei fiori all’occhiello che, almeno inizialmente, era designato a rendere maggiormente efficace la manovra offensiva di Conceicao.

Per chi ancora non avesse chiaro il riferimento,, arrivato in prestito secco a gennaio dal Chelsea. Complice anche qualche piccolo affaticamento muscolare, la sfida di Torino ha tracciato già un primo bilancio dell’esperienza del giocatore portoghese in rossonero.Ma non diamo per scontato nulla e analizziamo i fatti e i dati.con l’ambiente rossonero e con il popolo di San Siro, deliziato anche da uno scavetto su assist di Gimenez che ha portato la squadra di Conceicao a vincere contro i giallorossi di Ranieri per 3-1 e centrare la qualificazione alle semifinali del torneo nazionale.

Non male, no? Assolutamente., a un palato sensibile come quello dei tifosi presenti a San Siro,L’antipasto in Coppa Italia è stata l’unica portata messa a disposizione della tavola rossonera, senza riuscire ad approfondire e a servire anche i piatti di maggiore sostanza. E, alla fine, è esattamente ciò che serve a questo Milan: sostanza. Invece,. Ma anche qui, meglio lasciar parlare i dati:. Stando a quanto riportato dai dati a disposizione di Sofascore,(andata e ritorno). Il totale parla di 72 palloni persi in sole cinque presenze fra tutte le competizioni, una quantità spropositata di possibili occasioni mai nate dai piedi del giocatore che maggiormente dovrebbe fungere da creatore sulla trequarti. Per non parlare della qualità di alcune giocate:

Ci sono delle attenuanti, come sempre, è chiaro: dalla condizione fisica mai al 100% - arrivava da un periodo di rara attività agonistica al Chelsea – alla mancata possibilità di allenarsi a pieno regime per conoscere meglio ambiente e compagni (il Milan ha giocato ogni tre giorni, il tempo di preparazione delle sfide era necessariamente ridotto). Tuttavia,, prima che diventi troppo tardi. E quell’obiettivo passa anche dai piedi di Joao Felix, le cui altalenanti prestazioni sul campo rischiano di diventare sempre più un’abitudine del tutto spiacevole.

. Che sia mentalità, che sia mancanza del giusto atteggiamento e aggressività, che sia la condizione fisica, Joao Felix, alla fin fine, è sempre stato questo: un mago capace di illuminare certe partite con la sua classe, prima di sparire di scena per lungo tempo.: all’Atletico Madrid parte con due gol e un assist nelle prime sei partite di Liga, prima di tornare a segnare solamente a febbraio, 4 mesi dopo. E a Londra? Al Chelsea si fa espellere alla prima partita. Torna, segna e poi mette a referto un solo gol nei successivi 11 incontri. L’unico accenno di continuità è giunto a Barcellona, seppur siano intercorsi ben 9 match fra la sua prima firma e la seconda in campionato.

Eppure, al di là del suo rendimento,(che con il classe ‘99 condivide l’agente, il procuratore Mendes) che non rinuncia al numero 79 dal 1’. O almeno questo è quanto raccontano i fatti che vedono Joao Felix schierato sempre titolare, sino a ora, dall’ex allenatore del Porto., facendolo migliorare sotto l’aspetto fisico e della concretezza, così da diventare maggiormente efficace e determinante in campo. E così,(in Champions è rimasto in campo sino al fischio finale in entrambe le occasioni).

In primis,e anche in vista del recupero di Bologna, a Joao verrà data la possibilità di esprimersi dal 1’. Un dato di fatto che, però, ci mostra anche dei lati che stanno minando negativamente le prestazioni del Milan:, vero e proprio trascinatore – anche in termini realizzativi – della squadra rossonera. L’olandese sta comunque trovando il modo di incidere anche da posizione arretrata, ma dato il rendimento avuto in quest’annata appare delittuoso farne a meno come appoggio sulla trequarti. In secundis, al di là delle valutazioni tecnico-tattiche,. Il quesito da porsi è uno:Una domanda complessa, ma che deve invitare a delle riflessioni, ancor prima di parlare di prelazioni con il Chelsea in vista dell’estate. La permanenza – è un discorso che vale per tutti – va meritata sul campo e questo Joao Felix deve ancora dimostrare, al di là della fiducia dell’ambiente, di poter essere un giocatore da Milan. Al rettangolo verde di gioco la risposta, come sempre, con la possibilità di essere smentiti o meno. Ma

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui