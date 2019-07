. È un complicato marchingegno finanziario quello su cui si basa il trasferimento del giovane trequartista. Che porta a realizzare una delle, visto il valore attribuito sulla fiducia a un calciatore che ancora moltissimo ha da dimostrare. Ma che soprattutto presenta delle zone d'ombra sulle quali sarebbe urgente fare chiarezza da parte di. Di sicuro c'è che questo dossier di mercato s'appresta a avere una coda giudiziaria:. Ma proviamo a mettere insieme gli elementi più importanti della vicenda.– Classe 1999, nativo di Viseu, João Félix è stato protagonista di un ottimo girone di ritorno nella Liga portoghese e ha vinto il campionato con la maglia del. Intorno a questo exploit si è scatenata sui media portoghesi, come sovente succede per i calciatori gestiti dalladi. La stampa portoghese si presta senza alcun rossore, e ecco che un buon calciatore viene trasformato in fenomeno.con un altro giovane centrocampista del Renato Sanches . Tre anni dopo,. Ciò non significa che João Félix sia automaticamente condannato alla medesima sorte. Ma si deve mettere a nudo il metodo usato per costruire un'aura da fenomeno intorno a giovani calciatori di ottime speranze ma ancora da testare ai massimi livelli.. E che trovi un club disposto a pagarne addirittura 126. Ma di questo si parlerà fra poco.– Metti insieme le parole, e ti chiedi dove sia la linea di confine. Se c'è di mezzo il boss di, il racconto enfatico e il sottofondo di fanfara sono di default. Ma in questa occasione c'è qualcosa di più.. Ciò che proprio non gli era mai riuscito fare in carriera, con l'eccezione dell'affare che la scorsa estate portòdalalla. E il fatto che per abbattere quel muro avesse dovuto calare l'asso migliore dice quanto difficili siano stati gli anni recenti per Mendes,, e Pinipilotava l'affare monstre. Per dare un segno di riscossa, Mendes aveva bisogno proprio di una transazione come quella di João Félix: un giovane che ancora deve dimostrare tutto, ma già ceduto per 126 milioni di euro.Da una parte il, che da anni è il piùfra i tre grandi club portoghesi.o. E adesso il signor JM può festeggiare il trionfo personale, ché tanto pagano altri. Già, ma chi?– Ecco l'interrogativo su cui bisognerebbe fare luce con urgenza. Nel comunicato inviato alla il Benfica esplicita tutti i dettagli della transazione che porta João Félix all'Atletico Madrid . Viene precisato che, aggiungendo i “costi finanziari associati”,, e che vengono pagati(a Jorge Mendes, va da sé). Ma la parte più curiosa è un'altra.. Quanto ai restanti. Cioè,. E qui si apre lo spazio per gli interrogativi. Qual è il soggetto finanziario che sta sostenendo l'operazione? Chi lo controlla? E qualora l'Atletico Madrid non dovesse onorare parte del debito, questo soggetto entrerà mica in possesso di parte dei diritti economici su João Félix? In attesa di risposte, ci torna in mente un soggetto finanziario che a suo tempo emerse grazie alle carte di, e del qualeè stato fra i pochi a parlare in Italia , e dopo un breve periodo di notorietà è tornato a inabissarsi . Molto probabile che non c'entri col trasferimento di João Félix all'Atletico Madrid. Ma l'atmosfera da capitalismo turbo-finanziario è la medesima.– Nel bel mezzo di tutto ciò arriva l'entrata a piedi uniti dell'ex eurodeputata socialista. Che nel corso degli ultimi mesi è diventata la principale sostenitrice dio, l'hacker di Football Leaks che sta scontando un lungo e immotivato periodo di carcerazione preventiva in Portogallo. Sollecitata da un giornalista del settimanalea dire la sua sul trasferimento di João Félix,: “ Não será negócio de lavandaria?”. Tradotto: sarà mica un affare di riciclaggio? Di sicuro non l'ha toccata piano. Il Benfica ha già annunciato querela . Da qualunque parte lo si guardi, il dossier sul trasferimento di João Félix è ancora tutto da sviluppare.@pippoevai