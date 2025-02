Joao Felix: "Ho spinto molto per venire al Milan. Kakà il mio idolo"

Esordio con gol in Coppa Italia contro la Roma e una buona prova a Empoli nella prima da titolare in Serie A,ha già conquistato i tifosi del: "".Domani, lunedì 10 febbraio 2025, sarà ufficialmente presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore rossonero (alle 15.30 nella sala stampa di Casa Milan), nel frattempo il Diavolo pubblica su Instagram alcune delle dichiarazioni del portoghese ai canali del club.- "Ho pressato tanto per questo trasferimento, voglio dare tutto quello che ho per questo club".

- "Lo conoscevo già: la sua passione è contagiosa e per lui vincere è essenziale".- "Kakà è sempre stato il mio idolo, ho rivisto me stesso in lui e cerco di imitarlo".- "Il calore dei tifosi è stato incredibile, voglio renderli felici".