Joao Felix è uno degli uomini del momento, come testimonia la sua recente tripletta da record in Europa League e la già lunga corte di pretendenti per la prossima estate. L'attaccante classe '99 del Benfica figura nella possibile lista delle principali formazione europee, tra cui anche la Juventus, al quale il ragazzo da 120 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria) è stato ripetutamente proposto dal suo procuratore Jorge Mendes. Ma le conseguenze della sua esplosione e della quasi inaspettata popolarità possono avere anche altri risvolti, decisamente più intimi.



"Il successo mi ha aiutato molto con le ragazze. Sui social network mi mandano spesso loro foto, anche nude... ", ha confessato alla nota presentatrice portoghese Rui Maria Pego. Una circostanza che che sembra rimandare i propositi di trovare una relazione stabile del nemmeno 20enne asso del Benfica: "Non penso a trovare una fidanzata, sono ancora giovane. C'è tempo per tutto".