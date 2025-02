Joao Felix, Kelly, Douvikas, Ndour, Ganvoula, Ondrejka, Salama, Fila: prendere o non prendere al Fantacalcio

I NUOVI ARRIVI NELLA SERIE A 2024/25 (FANTACALCIO)

Come in ogni sessione di calciomercato, ne sono arrivati tantissimi. Ecco qui una guida completa con tutti i volti nuovi arriva in questa finestra di gennaio 2025 in Serie A.Chi può regalare bonus? Chi può giocare titolare? Scopriamolo insieme, in ordine di squadra.Listato attaccante, in Serie B ha fatto vedere qualcosa con la Sampdoria. Più interessante per il futuro che per questa stagione, dove rischia di essere chiuso dai tanti esterni offensivi del Bologna.

Classe 1998 rumeno, che vede la porta. Può giocare esterno offensivo a sinistra (si giocherebbe il posto con Felici) o anche in alternativa prima punta. Listato attaccante, può essere una sorpresa. Da prendere a pochi crediti, come quinto o sesto slot.Preso per giocare questo centrocampista francese molto stimato da Fabregas. Se avete bisogno di uno che vi porti voto, va preso. Non è uno da bonus, può fare qualche assist.Preso come terzino sinistro per i continui problemi fisici di Alberto Moreno. Di fatto è la sua alternativa, ma potrebbe giocare spesso. Giocatore interessante, da prendere come settimo o ottavo slot in difesa.

Preso al posto di Belotti questo greco che giocava nella Liga spagnola. Sarà il vice Cutrone e potrebbe anche regalare qualche bonus imprevisto. Da prendere? Insomma, forse come scommessa da sesto slot.Altro attaccante, che però nelle gerarchie parte dietro a Cutrone e Douvikas. Nella Segunda Division spagnola stava facendo molto bene, ma non pare pronto per la Serie A. Da prendere se siete disperati, altrimenti da evitare.Il giocatore è interessante ed è formato dalle esperienza al Benfica e al PSG. È un centrocampista che vede la porta, ma un momento: a Firenze ci sono al momento 7 centrocampisti centrali e lui rischia di trovare poco spazio inizialmente. Da evitare.

Si è infortunato nell’ultimo match di Firenze e starà fuori un paio di settimane. Altrimenti era da considerarsi un titolare. Sarebbe stato da prendere come centrocampista (il lista è C), visto che gioca esterno offensivo. L’infortunio ne complica l’inserimento.Mediano puro, che in mezzo rappresenta un’alternativa e che non porta solitamente bonus. Da non prendere, non è nemmeno sicuro titolare.Terzino destro interessante che si giocherà il posto con Savona. Da prendere se avete Savona in rosa, altrimenti ci sarà bisogno di tempo per integrarsi con Motta e con i nuovi compagni.

È stato listato C perché è un giocatore duttile, che può giocare dietro come centrale o terzino sinistro e anche come mediano. Come scommessa da ottavo slot si può prendere.Difensore centrale mancino che arriva per fare il titolare o comunque per essere la prima alternativa a Kalulu e Gatti. Il problema è che arriva da sei mesi bui al Newcastle e che la Serie A è complicata. Rischiate di pagarlo troppo per il suo reale valore.Alternativa di Romagnoli, sarà il suo vice. Fisico interessante, forte di testa. Da prendere se avete Romagnoli in rosa e volete il suo backup, altrimenti potete evitare.

Difensore centrale, preso come alternativa di Baschirotto, Jean e Gaspar per completare il reparto. Da non prendere.Terzino destro che insidia il posto di Guilbert. Giocatore interessante, come scommessa a 1 da ottavo slot ci può stare.Esterno offensivo che con personalità si è preso la maglia numero 10 del Lecce. Dovrebbe essere il vice Pierotti e quindi difficilmente sarà titolare. Meglio evitare.Da prendere al 100% e come primo slot. Attaccante titolare del Milan, che vede la porta e che è stato preso per giocare titolare. Bomber vero il messicano.

Un possibile primo slot in difesa. Sarà titolare a destra, ha esperienza internazionale e può portare qualche bonus. Da prendere.Possibile scommessa vincente. Si è un po’ perso, ma è uno che in Serie A può saltare l’uomo e fare la differenza. Magari non sarà sempre titolare, ma come quarto o quinto slot ci sta.Monza in picchiata, lui rischia di rimanere travolto per la poca esperienza e non è nemmeno titolare. Da non prendere.Ha iniziato con un autogol. Può essere titolare, ma rischia tanti voti bassi. Da evitare.

Preso per giocare titolare davanti, questo ex Young Boys congolese. Nome un po’ esotico, ma può giocare e portare qualche bonus. Scommessa da sesto slot.Centrocampista e vice McTominay sulla carta, ma con Conte ci vuole tempo per inserirsi e giocare. Da evitare se vi serve uno che porti voto.Terzino del Parma che potrebbe anche trovare spazio. Da non prendere visto come difendono i ducali. Rischia più malus che bonus.Giocatore molto interessante. Esterno offensivo che nel corso delle settimane potrebbe anche trovare spazio. È centrocampista e gioca davanti, svedese che giocava in Belgio. Sesto o settimo o ottavo slot ci sta.

Alternativa a Bonny e Djuric, ancora molto inesperto. Lo spazio rischia di essere poco, anche se le sue doti sono interessanti. Da non prendere.Da prendere, soprattutto perché Ranieri gli sta dando spazio. Può giocare braccetto dietro o esterno a destra. È bravo. Difensore su cui si può puntare.Bravissimo a difendere, mediano con qualità tecniche importanti. Sarà un’alternativa e non un titolare al momento. Quindi se vi serve uno che giochi non è da prendere.

Backup perfetto di Angelino, come terzino sinistro. Difensore che ha ottime doti e che per il futuro può essere interessante. In questa stagione da prendere solo se avete Angelino e volete essere sicuri di avere qualcuno quando lui riposa.Italiano, vede la porta, centrocampista sicuramente interessanti. Al Torino sono tanti in mezzo, ma lui potrebbe anche ritagliarsi spazio. Da prendere come settimo o ottavo slot.Preso per giocare, come sottopunta. Si gioca il posto con Karamoh, ma ha voglia di rilanciarsi. È centrocampista, quindi ci sta investire su di lui. Ma non spendeteci troppo, perché arriva da due stagioni buie.

Classe 2000, centravanti che di fatto nelle gerarchie viene dopo Adams, Sanabria e anche Karamoh. Da non prendere.Gioca titolare e questo si è capito. È anche uno che vede la porta. Da prendere come quinto o sesto slot in difesa.Prime due presenze semi disastrose, però dovrebbe essere un titolare. Certo, nel Venezia che subisce tantissimo. Da evitare.Si tratta di un centrocampista difensivo, uno schermo davanti alla difesa. Un anti bonus insomma. Da non prendere.

Tra le scommesse arrivate al Venezia forse è il giocatore più interessante. Mezz’ala offensiva, a tratti trequartista. Primo cambio di Busio e Oristanio. Da prendere a 1 come scommessa a centrocampo.Attaccante centrale che sulla carta sostituisce Pohjanpalo. Non è ancora chiaro se Fila sarà il nuovo titolare fisso dell’attacco del Venezia, ma non avrà molta concorrenza, se non Maric e Gytkjaer. Pagato 4 milioni, potrebbe trovare spazio. Come sesto slot si può scommettere.

Centrocampista di piede destro senza dubbio più dedito all'interdizione che all'impostazione. Vede poco la porta. Da evitare.In prestito dalla Fiorentina l’ex Boca Juniors. Dovrebbe trovare spazio e giocare titolare, in un Verona che subisce tantissimo. È un difensore e come settimo o ottavo slot ci può anche stare. Scommessina.