Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona vorrebbe trattenere il talento portoghese Joao Felix, di proprietà dell'Atletico Madrid, attualmente in prestito ai blaugrana fino al termine della stagione. Il club di Madrid ha deciso che per lasciare partire l'attaccante in estate serviranno 80 milioni di euro. Il Barcellona insiste e cerca di lavorare sull'opzione del prestito fino al 2025 per poi acquistarlo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.