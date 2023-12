Joao Felix sta tenendo fede alle aspettative, dopo il suo passaggio dall'Atletico Madrid al Barcellona. La formula del prestito secco costringe però i due club a rimettersi al tavolo per studiare le prossime mosse in vista di giugno. Come riportato da Sport, Barcellona e Atletico Madrid lavorano già per prolungare la permanenza del portoghese al Camp Nou. La volontà è quella di rinnovare il prestito almeno per un'altra stagione.