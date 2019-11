Va all'asso portoghese dell'Atletico Madrid Joao Felix il premio Golden Boy 2019, assegnato dal quotidiano Tuttosport al miglior giocatore Under 21 europeo. Alle sue spalle si sono piazzati Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Kai Havertz del Bayer Leverkusen.



Primo tra gli italiani (8°) il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, che riceverà il prossimo 16 dicembre anche il riconoscimento di “Best Italian Player Under 21”, mentre alle sue spalle si piazza Nicolò Zaniolo della Roma. 14° posto per l'ex juventino Moise Kean.