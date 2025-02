Joao Felix: "Ho detto no all'Inter, mi piacerebbe restare al Milan. Voglio fare la storia come Kakà"

Joao Felix, attaccante del, si è presentato oggi alla stampa: "Sono arrivato da una settimana, sono successe tante cose ed è tutto fantastico. A vederlo da fuori, il Milan è un grande club, mi aspettavo la grandezza del Milan ed è effettivamente così. E' davvero un grande club, uno dei più grandi d'Europa. Kakà? E' il mio giocatore preferito da sempre, non ho parlato con lui recentemente, ma l'ho fatto in passato, anche in occasione di un'intervista negli Stati Uniti.".

"Noi 4 tutti insieme in campo (Joao Felix, Leao, Pulisic, Gimenez)? Sì è sostenibile. Giocare con quattro attaccanti non vuol dire che non si può difendere. Facciamo la nostra parte anche in difesa, lo abbiamo fatto anche ad Empoli"."Conoscevo Conceicao, ci ho giocato contro e ho continuato a seguire il calcio portoghese anche quando ho lasciato il Portogallo. Non mi ha detto se avrei giocato tanto o poco, mi ha solo detto che avrei giocato nel mio ruolo. E' questo che mi ha convinto. Mi piace il suo modo di giocare, mi rivedo nelle sue scelte".

"Per adesso sono in prestito fino a giugno, vediamo come va. Per il momento mi sta piacendo molto tutto, il club, le persone. Mi hanno accolto tutti bene, io sto bene qua e questo importante.Mi piacerebbe molto"."Farò tutto quello che il mister mi chiederà di fare. In qualsiasi momento, in qualsiasi ruolo. Sono a disposizione della squadra, sono agli ordini del mister e del club"."Leao è stato il primo a telefonarmi. Voleva continuamente aggiornamenti, mi chiedeva se avessi firmato. Abbiamo un ottimo rapporto, sono felice di averlo accanto a me in campo".

"Conosco bene Rui Costa, quando giocava al Benfica lavorava lì e ora è il presidente. Ho parlato tanto con lui ai tempi del Benfica, ora è tanto non parlo con lui. Non lo ricordo al Milan, ho visto dei video su Youtube. Ha scritto la storia come Kakà, voglio farlo anche io".Sì, il mio agente mi ha parlato dell'Inter, mi ha detto che era interessata. Ma avevo già iniziato a trattare con il Milan e il Milan è sempre stata la mia priorità."Ho giocato col Benfica e l'Atletico Madrid, che hanno due stadi caldi. Ma l'atmosfera a San Siro è diversa, non mi aspettavo un'accoglienza così. Io farò di tutto per meritarmi il sostegno, Farò sempre del mio meglio".

"Sono molto legato, è il mio primo numero da professionista, è un numero speciale. Ma che sia 79, 14 o 11, cambia poco, il numero non incide"."Aiutare la squadra e vincere titoli. Si gioca per vincere dei titoli, l'importante è vincere"."So battere i calci piazzati e le punizioni, da quando sono qui ho fatto solo due allenamenti in campo, non abbiamo lavorato molto su questo ma ci sarà modo".