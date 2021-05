Una gioia attesa 19 lunghissimi anni. Lo Sporting Lisbona ha rotto la tradizione che vedeva solo Benfica e Porto protagoniste della Liga Nos portoghese eUn successo meritato quello dei biancoverdi che ha le sembianze di un tecnico di appena 36 anni come Amorim e. Il classe 1993 si è preso una bella rivincita dopo le tante critiche per lo scarso rendimento avuto nella sua esperienza in Italia.Lo Sporting Lisbona vuole trattenere il centrocampista arrivato in prestito secco dall'Inter durante l'ultima sessione estiva di calciomercato. Un'intenzione già manifestata nelle scorse settimane e rafforzata dall'ultima impresa. Beppe Marotta vorrebbe incassare 10 milioni per la cessione di Joao Mario, una cifra che permetterebbe alla società milanese di mettere a bilancio una buona plusvalenza.ovvero la cifra che sarà a bilancio a giugno. Al momento non si è ancora entrati nella fase calda delle discussioni, da Lisbona attendono segnali da parte dell'Inter prima di operare l'affondo decisivo.Joao Mario è felice allo Sporting Lisbona, un club che ha un valore specifico elevato per la sua carriera. Gli ha permesso di debuttare in prima squadra appena maggiorenne, di conquistare la nazionale e un Europeo, di rinascere dopo diverse stagioni difficili. Il nodo da sciogliere è quello relativo al contratto:. Ma i colleghi di Record hanno svelato che questo ostacolo potrebbe essere superato grazie a un incentivo fiscale pari al 50%, valido per cinque anni e destinato a tutti i contribuenti registrati entro il 2015 che non abbiano risieduto nel Paese tra il 2016 e il 2018, e che vi abbiano fatto ritorno tra il 2019 e il 2020. In questa casistica rientra appunto Joao Mario, tanto che nei prossimi giorni è previsto un contatto che può risultare decisivo. Per la felicità dell'Inter che pregusta la possibilità di risparmiare su un ingaggio pesante come quello dell'ex Lokomotiv Mosca.