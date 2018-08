Mercato ancora aperto in diversi campionati europei, l’Inter aspetta offerte concrete per piazzare un calciatore in esubero su tutti e alleggerire il monte ingaggi: Joao Mario. Nonostante l’esperienza su buoni livelli al West Ham nella scorsa stagione, il portoghese finora non ha ricevuto offerte soddisfacenti. Le due squadre di Siviglia, che hanno recentemente sondato il terreno per il giocatore, hanno scelto altri profili per rinforzare le rispettive squadre: il Betis è a un passo da Rafinha, il Siviglia ha chiuso con la Roma per il prestito di Gonalons (già ufficializzato).



NO ALLA TURCHIA - E Joao Mario? Il portoghese - riporta Sky Sport - in queste ore ha rifiutato un’offerta giunta dalla Turchia. No secco del classe 1993, che non vorrebbe lasciare l’Inter per trasferirsi nel massimo campionato turco. In caso di permanenza all’Inter, Joao rischia il taglio dall’elenco per la Champions League. Il tempo stringe, l’Inter è disposta a cedere il giocatore anche in prestito secco o con diritto di riscatto. Fino al 31 agosto il portoghese attende nuove proposte, l'Inter resta in attesa. E intanto da Appiano Gentile assicurano che il giocatore si stia allenando al massimo per provare a convincere Spalletti a dargli una nuova chance...