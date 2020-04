Joao Mario, ex centrocampista dell'Inter, attualmente alla Lokomotiv Mosca, ha parlato in un'intervista al Mundo Deportivo anche della sua esperienza in nerazzurro: "Joao Felix? L'Atletico è una di quelle squadre che, viste dall'esterno, funzionano molto bene, come se fosse una squadra italiana che gioca in Spagna. Il cambio da una realtà improntata al gioco offensivo come il Benfica a quella dei Colchoneros si è fatto sentire, ancor di più considerando la pressione per il prezzo pagato. Non è facile in termini di adattamento, ma non deve pesare quando si è sul campo. Sebbene il giocatore non sia colpevole dell'importo pagato, finisce tuttavia sempre col pesare. All'Inter non ho sentito molto il peso della cifra investita dal momento che il club, sia come società che come squadra, aveva ben altri problemi a cui pensare".