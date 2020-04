Certe esperienze ti segnano. Parla così Joao Mario della sua avventura all'Inter. In una lunga intervista concessa a 'Planeta Eleven' su Eleven Sports, il centrocampista portoghese, oggi in prestito con diritto di riscatto alla Lokomotiv Mosca, racconta la sua esperienza in nerazzurro, arrivata dopo la vittoria dell'Europeo nel 2016: "Quando le cose non vanno bene, questo ti segna e impari da quell'esperienza. Milano è stata molto importante nella mia carriera - prosegue Joao Mario -, per farmi imparare e farmi crescere. Le cose sarebbero state diverse con la mentalità che ho oggi, ma ho dovuto vivere questa esperienza per crescere. Non posso dire che avrei fatto qualcosa di diverso, perché quello che è successo l'ho vissuto solo a Milano".



FUTURO - Oggi in Russia, un campionato che Joao Mario apprezza: "Ci sono quattro-cinque squadre di livello molto alto - commenta il portoghese -, ma anche le partite contro le squadre di bassa classifica sono divertenti". La Lokomotiv ha un diritto di riscatto, ma il futuro di Joao Mario potrebbe essere altrove: "Qui mi diverto, ma non nascondo che mi piacerebbe provare un campionato diverso, come quello spagnolo o francese".