La visita di Federico Pastorello nella sede dell'Inter non ha avuto esito positivo per il futuro di Joao Mario. Il club nerazzurro ha dato l'ok per la cessione a 7,5 milioni di euro, ma lo Sporting Lisbona sta cercando di forzare la mano e attuare un autentico braccio di ferro con i nerazzurri, forti della volontà del giocatore, per non salire oltre i 4,5 milioni di euro.