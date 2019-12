, centrocampista offensivo della, di proprietà dell'Inter, parla del suo futuro a Sport 24: ". Mi piace il club, la città. Quindi, sì,. Ma nel calcio non sai mai cosa succederà dopo. Spero che la Lokomotiv sarà in grado di riscattarmi, ci sederemo e concorderemo su tutto".Il portoghese, campione d'Europa con la sua nazionale nel 2016, svela i motivi che lo hanno spinto a lasciare Milano per Mosca: "Stavo cercando una squadra che giocasse in Champions League e fosse realmente interessata a me. Erano questi i due principali motivi e criteri importanti che dovevano esserci. Ho capito che per arrivare ad Euro 2020, dovevo giocare. Non aveva senso andare via dall’Inter per un’altra squadra dove non avrei giocato. O dove non era chiaro quale fosse il mio ruolo". Il prestito scadrà il 30 giugno 2020, il diritto di riscatto è fissato intorno ai 18 milioni di euro.