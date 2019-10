Otto presenze, un gol e quattro assist: è iniziata benissimo l'avventura di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca. Due mesi dopo la fine dell'avventura con l'Inter, il portoghese torna in Italia per sfidare la Juve dell'amico Ronaldo. E a Tuttosport dice: "In Russia mi trovo molto bene. Mi piace, il club è molto organizzato, lotta per vincere lo scudetto e finora ho giocato tutte le partite da titolare, ad eccezione della prima. Sto avendo continuità, sono soddisfatto".



SU RONALDO - "Quando i miei compagni della Lokomotiv hanno saputo che sarei tornato in Nazionale, mi hanno chiesto di dire a Cristiano di andarci piano con noi (ride, ndr). Tutti sappiamo l'ambizione di CR7, la sua voglia di fare di più e meglio. Sono sicuro che anche contro di noi sarà motivato al 200%. Sarà difficile fermarlo".



SULLA JUVE - "Ho seguito alcune partite e si vede che vuole tenere palla e giocarla. Dovremo affrontarli con un baricentro più basso perchè se andiamo a viso aperto la partita potrebbe prendere una brutta piega per noi. Dovremo puntare un po' sul contropiede e sperare di segnare".



SULL'INTER - "Contro la Juve ha giocato bene e ha reagito da grande squadra dopo avere subito il primo gol. E' stato un match veramente equilibrato, alla fine i piccoli dettagli possono fare la differenza. A livello individuale penso che abbiano fatto la differenza quelli della Juve, Higuain nella fattispecie, ma sul piano tattico sono state due squadre molto organizzate".



SUI 700 GOL DI RONALDO - "Gli ho fatto i complimenti: c'è poco da dire quando giochi a fianco di uno che ha segnato 700 gol, in carriera e che possiamo considerare il migliore della storia del calcio. Ronaldo è incredibile, sembra sempre più giovane, è la sua testa che fa la differenza. Voglio fargli i complimenti per la mentalità. Quanto può giocare? Credo che nel suo caso si debba dimenticare l'età: a livello fisico, visto anche come cura e allena il suo corpo, si è conservato benissimo. Sembra che abbia 25 anni, sta meglio di tanti giocatori più giovani di lui. Penso che possa giocare altri cinque anni ad alto livello e scommetterei che ci sarà pure al Mondiale in Qatar nel 2022".