Il trequartista brasiliano del Cagliari, Joao Pedro ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Al Cagliari ho dato tutto me stesso e continuerò a farlo. Per adesso non penso al rinnovo del contratto, qui mi sento a casa. Ho iniziato la stagione con un solo obiettivo: dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, vivere un anno speciale per me e per il Cagliari. Non sono cresciuto da tifoso rossoblù né sono cagliaritano, ma ho imparato a capire cosa prova la nostra gente. Vogliamo farli divertire. E' vero che Neymar voleva portarmi al Barcellona? Magari l'avesse fatto (ride, ndr)... Solo una battuta".