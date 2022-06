Negli ultimi giorni il Torino ha fatto importanti passi avanti nella trattativa per aggiudicarsi Joao Pedro. La società di Urbano Cairo ha superato sia il Monza che la Salernitana nella corsa al giocatore ma ora deve fare attenzione all'inserimento nella trattativa di un altro club: il Galatasaray.



Il capitano del Cagliari piace infatti anche in Turchia e proprio il club di Istanbul nelle ultime ore ha accelerato per cercare di aggiudicarselo e battere la concorrenza del Torino.