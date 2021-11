L'Italia di Mancini pensa a Joao Pedro per l'attacco e il capitano del Cagliari, a segno su rigore contro il Sassuolo, commenta a Sky Sport al termine dell'incontro: "E' stata una partita importante contro una squadra forte, sapevamo che non sarebbe stata facile. E' un momento di difficoltà, quindi ci prendiamo il punto. La squadra c'è, il gruppo è unito e vuole uscire da questa situazione. L'Italia? Sarei un bugiardo se dicessi che non mi farebbe piacere. E' la Nazionale più grande della storia, è una maglia pesantissima. Sono nato in Brasile, ma l'Italia è il Paese che mi ha accolto e la Sardegna è casa mia. Non mi aspettavo tutto questo interesse nei miei confronti, vuol dire che ho fatto qualcosa di importante, ma devo pensare prima al Cagliari perché il momento non è facile".