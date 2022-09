Joao Pedro rimane al Watford: l'attaccante brasiliano, nonostante la corte dell'Everton, ha scelto di rimanere in giallonero e l'ha reso pubblico con un post sui propri social:



"Sono molto felice qui, adoro giocare per il Watford e non voglio fare altro. Ieri ho parlato con la dirigenza e gliel'ho comunicato, voglio che sia una stagione piena di successi".