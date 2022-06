Joao Pedro è sempre più lontano dal Cagliari, lo conferma anche il nuovo allenatore Fabio Liverani a Sky Sport: "Ho avuto il piacere di conoscerlo quando era proprio giovane, aveva già le qualità che poi ha dimostrato negli ultimi anni al Cagliari. E' un giocatore maturo, che ha espresso la volontà di finire l'ultima stagione del contratto in Serie A, perché ha le qualità per farlo. Noi parliamo con tutti i giocatori della rosa, perché ci sta che qualcuno voglia continuare a giocare nella massima categoria, e cerchiamo di trovare una soluzione per tutti. L'importante è che chi resta, lo faccia con convinzione e voglia di lavorare. Perché siamo noi ad essere in debito con i tifosi e col presidente".