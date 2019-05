Joao Pedro dalla famiglia Pozzo. No, non stiamo parlando di una trattativa sull'asse Cagliari-Udine, ma di un accordo tra Brasile e Inghilterra. Eh sì, perchè il giocatore è solo omonimo dell'attaccante rossoblù, e perchè i Pozzo detengono anche quote del Watford. Il club di Premier, infatti, ha già acquistato Joao Pedro del Fluminense, per l'ingente cifra di 50 milioni di euro. Comprato tra lo scetticismo generale, Pedro - che sbarcherà in Europa nel 2020 - ha brillato nella sfida di Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional di Medellin. Tre gol e un assist al Maracanà per il 17enne che si prepara ora a sbarcare in Premier League.