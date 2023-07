Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento al futuro di Joao Pedro. L'attaccante italo-brasiliano vuole tornare in Serie A dopo un solo anno in Turchia. C'è la suggestione Cagliari, ma è stato offerto anche alla Lazio e al Torino. Il Fenerbahce, dal canto suo, non dovrebbe chiedere cifre troppo alte per liberarlo.