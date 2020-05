Joao Pedro, 28enne attaccante brasiliano del Cagliari, parla a SkySport24: “La fiducia per ricominciare c’è, nonostante non ci sia nulla di sicuro. Ho tanta voglia di rientrare, come tutti, ma la situazione non è semplice: vorremmo ricominciare con responsabilità per finire la stagione. Lunedì abbiamo fatto tutti i test, per fortuna negativi . La società si sta muovendo bene, vogliamo riprendere nel modo migliore affinché nulla succeda".