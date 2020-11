. Lo spoglio interminabile delle schede che continua dalla notte del 3 novembre, prolungato dalla conta degli oltre 100 milioni di voti anticipati e voti postali nell’anno del coronavirus, non è ancora terminato. Biden è anche passato in vantaggio in Pennsylvania a scrutini ancora in corso.. Mancano i conteggi della Pennsylvania, che mette in palio ben 20 grandi elettori, dove Biden è ora avanti rispetto a Trump con il 95% dei voti scrutinati, e si è passati a contare le schede postali dell'area urbana di Philadelphia nella quale si prevede che la maggior parte delle preferenze favorisca i democratici. Le buste dei voti per corrispondenza possono arrivare ancora fino a tutta la giornata di venerdì 6 novembre, e il dato definitivo della Pennsylvania si conoscerà più avanti per questo motivo.​. Biden, che ha vinto anche il voto popolare con la quota record di oltre 74 milioni di preferenze (anche Trump, primo presidente uscente a perdere le elezioni dal 1992, ha superato quota 70 milioni),. Kamala Harris diventa la prima donna ad essere eletta vicepresidente.