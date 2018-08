Joel Campbell sbarca in Italia. L'attaccante costaricano dell'Arsenal (classe 1992, reduce da un prestito al Betis) è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare un contratto triennale fino a giugno 2021 con il Frosinone: "Sono molto felice di essere qui".



E non finisce qui. Infatti il Frosinone sta trattando due uruguaiani: lo svincolato Polenta (classe 1992 ex Genoa e Bari) in difesa e per l'attacco Ardaiz, di proprietà del Tanque Sisley nella scorsa stagione in prestito al club belga dell'Anversa.