La delusione per l’eliminazione in Champions League agli ottavi contro il Porto, ma anche - e soprattutto - la programmazione in chiave futuro. John Elkann, numero uno di Exor, ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus, nella puntata di "Porta a porta" dedicata all’avvocato Gianni Agnelli (domani saranno cento anni dalla nascita).



Queste le sue dichiarazioni: “Siamo molto fortunati come generazione, nove scudetti di fila che hanno battuto quei cinque scudetti di fila che mio nonno ricordava da bambino e quanto è stato ottenuto in questo decennio è straordinario. Abbiamo una squadra che si sta ringiovanendo e come sappiamo bene quando uno vuole costruire il futuro deve puntare sui giovani, e questo comporta aggiustamenti”.