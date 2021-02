John Elkann guarda al futuro. Il presidente di Ferrari e Stellantis ha dichiarato in un'intervista all'Italian Tech Speak: "Questo è un decennio che vedrà tantissimi salti in avanti per l'industria automobilistica. Da una parte c'è la sfida ambientale e della transizione energetica, dall'altra le applicazioni che il mondo del trasporto può immaginare".



"Tra cui per esempio le macchine che volano, che i film di fantascienza del secolo scorso immaginavano sarebbero arrivate molto prima. Oggi esiste già il mondo descritto da Sergio Marchionne prima della sua morte. In Arizona stiamo vedendo il servizio di mobilità totalmente autonoma su un'automobile: la Chrysler Pacifica".