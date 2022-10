! Pensavamo che, fra i due fratelli, quello più stravagante fosse Lapo. E invece ora è l'ex austero John a stupire. L'erede dell'Avvocato è stato paparazzato dal settimanale Chi con un outfit decisamente stravagante, durante una passeggiata a New York in compagnia della moglie Lavinia Borromeo. Elkann, come si vede nelle foto esclusive di Chi, sfoggia un completo molto colorato: maglioncino a fiori fluo (Dior, 1400 euro) e scarpe rosa shocking che fanno pendant con i pantaloni della moglie (si tratta di sneakers Louis Junior Orlato in camoscio con suola rossa firmate Christian Louboutin e dal valore di 595 euro).