Ha realizzato il suo sogno: giocare per il Real Madrid. Ma Eden Hazard ha dovuto faticare per arrivare ad essere uno dei calciatori più talentuosi in circolazione... non secondo ​John Obi Mikel che, in un'intervista per beIN Sports, ha parlato del suo ex compagno ai tempi del Chelsea raccontando un retroscena piuttosto curioso sul modo di allenarsi del belga: "Hazard è un talento incredibile, forse non forte come Messi ma con la palla fra i piedi fa quello che vuole" anche se, ammette il nigeriano "non gli piaceva allenarsi duramente: mentre lavoravamo in gruppo, aspettava solo che finissimo l'allenamento il prima possibile. Però la domenica era sempre l'uomo partita in campo".