Un nuovo bomber per la Serie A. Si tratta di Jonathan Torres, 25enne attaccante argentino. Su di lui è testa a testa tra Salernitana e Cremonese. Autore di 19 gol nella passata stagione, potrebbe arrivare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diritto che può diventare obbligo in caso di salvezza delle due pretendenti. Il prezzo è di 3 mln.