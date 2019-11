Jorge Jesus, allenatore del Flamengo, ha parlato a margine della festa per la vittoria nella Libertadores della sua squadra di Gabigol, attaccante di proprietà dell'Inter: "È molto amato dalla folla per essere completamente estroverso. Gabigol deve avere un po' più di responsabilità. Deve essere più equilibrato. Esiste una disciplina di gruppo, disciplina tattica e disciplina di gioco, e sotto quest'ultimo aspetto non è ancora riuscito a essere un giocatore equilibrato, ma oggi capisco sempre di più perché non lo è: perché ha ragione, se fosse più responsabile, non sarebbe il giocatore che è. A Lima ha giocato come se fosse nudo. Ha un cuore spettacolare, mi piace molto, è molto dolce. Il suo calcio è legato al non essere un giocatore razionale".