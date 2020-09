La Juve deve cedere alcuni dei suoi calciatori negli ultimi giorni di mercato prima di tentare l'assalto a Federico Chiesa. Come si legge su Ilbianconero.com, la Juve si sta appoggiando anche a Jorge Mendes per piazzare Douglas Costa e Daniele Rugani. Il primo è stato offerto in Premier League, a Manchester United e Wolves, ma il brasiliano non sembra intenzionato a giocare nel club controllato da Mendes che ha rapporti intensi anche con il Valencia di Peter Lim che sta trattando l'acquisto di Rugani.