Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il procuratore del colombiano,Il potentissimo procuratore arriverà in elicottero, dove è atteso da un dirigente del Napoli con cui poi si recherà in ritiro.Jorge Mendes si trasferirà a Dimaro da Milano, dove era negli ultimi giorni.Oggi il procuratore del colombiano parlerà con il presidente De Laurentiis, tornato verso le 12 a Dimaro, perIl Napoli vuole provare a superare la concorrenza dell’Atletico Madrid e l’incontro di oggi può essere decisivo. De Laurentiis fa sul serio per James, è ancora lui l'obiettivo principale di mercato del Napoli. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com