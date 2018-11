La Fiorentina lo prelevò nel 2004, mettendosi in casa un jolly che si sarebbe rivelato preziosissimo negli anni a venire. Martin Jørgensen è diventato una bandiera della società viola, non solo per quello storico gol del momentaneo pareggio ad Anfield prima del sigillo di Gilardino che sarebbe valso il primato nel girone di Champions League. E il suo connazionale Christian Nørgaard, attuale calciatore gigliato, in un'intervista a La Nazione ha svelato un retroscena legato alla partita contro la Juventus, in programma tra due turni di campionato: "Lo sento spesso e anche non troppi giorni fa. Fra l’altro mi ha detto che sarà a Firenze proprio per la gara contro la Juventus. Vedrà la partita in curva Fiesole con i tifosi della Fiorentina. Ha avuto un’esperienza bellissima qui in viola, è una persona straordinaria e uno dei migliori calciatori che io abbia mai conosciuto. Il suo ricordo qui nel club è vivissimo ed è bello che la storia venga ricordata sempre".