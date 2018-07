Welcome @Cristiano ! Più sale e più pepe #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 11 luglio 2018

Che vuole essere pagato fino all'ultimo penny del suo contratto da dieci milioni di euro, valido fino al 30 giugno 2019.Nella lista della spesa compilata da Sarri ci sono, oltre agli juventini Gonzalo, Daniele, due calciatori azzurri: Jorginho e. L’ipotesi realistica è che tra Chelsea e Napoli si realizzi una maxi operazione, in cui il pacchetto in viaggio dall’Italia all’Inghilterra potrebbe prevedere Sarri più i due giocatori, o, almeno, l’allenatore più- Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli non sta a guardare. De Laurentiis come risponderà al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? Chiederà al d.s. Giuntoli di chiudere solo l’operazione terzino destro (consempre in ballo) o porterà avanti in prima persona la trattativa per il "9" che sognano a Napoli? Non c’è dubbio che l’argomento sia stato trattato nello scorso fine settimana da De Laurentiis in barca a Capri con Ancelotti. Così come è un dato di fatto il sondaggio fatto su Karim, dallo stesso tecnico reggiano con José Angel Sanchez, direttore generale del Real e braccio destro di Florentino Perez. Va detto che non c’è stata apertura per iniziare una trattativa che già di per sé non si annuncia semplice. Ma gli scenari stanno variando velocemente e CR7 può creare un incredibile effetto domino. Se infatti alla Casa blanca arrivasse un nuovo centravanti, senza Ronaldo e soprattutto senza Zidane, per Benzema potrebbe maturare il tempo, dopo 9 anni, per chiudere la sua storia-Real. E a quel punto DeLa non si farebbe trovare impreparato su una operazione costosa e solo apparentemente impossibile.E nel guardarsi attorno in casa Napoli sono attenti a capire cosa succede al Paris Saint-Germain dove non è una novità l’attrito esistente da tempo fra il brasiliano Neymar e l’uruguaiano Edi. Se O Ney restasse a Parigi, ecco allora che a partire potrebbe essere proprio l’ex azzurro che non ha mai nascosto pubblicamente la voglia di poter tornare a giocare a Napoli, dove tra l’altro ha un figlio tifosissimo.