Curioso e divertente botta e risposta tra Jorginho e Tardelli in diretta tv dopo il pareggio in Italia-Polonia. L'ex centrocampista della Nazionale, ora opinionista alla Rai, ha chiesto al calciatore come mai non sia riuscito a giocare bene come nel Napoli e nel Manchester (confondendosi con il Chelsea). Jorginho ha risposto stizzito: "Non ho mai giocato a Manchester...". Tardelli si è subito scusato, sbagliando però il nome del giocatore: "Scusami Serginho".



Il regista del Chelsea ha poi aggiunto: "Avevo un avversario sempre attaccato, infatti Zielinski è dovuto uscire perché non ce la faceva più. E' colpa dei miei compagni di reparto? Io non ci posso fare niente, con chi sto parlando?". "Con Tardelli", raggiunto da Bonucci a quota 81 presenze in Nazionale come Baresi e Bergomi.