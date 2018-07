Ilha chiuso il colpo. Il centrocampista delarriva a titolo definitivo insieme all'allenatoree apre un'importante scenario di mercato che parte proprio dalla sua scelta. Come confermato dal presidente, infatti, il Napoli aveva già accettato due settimane fa l'offerta delper il centrocampista italo-brasiliano prima che il giocatore scegliesse i Blues.Le parole del patron azzurro non sono però un indizio da sottovalutare perchè, un centrocampista centrale di grande qualità che sappia impostare la manovra dalle retrovie. Un giocatore che, sfumato Jorginho, dovrà essere cercato sul mercato.La prossima mossa del, secondo Repubblica, sarà quella di bussare alla porta dellaper provare a strappare ai bianconeriIl giocatore, come vi abbiamo raccontato ieri, non ha intenzione di lasciare Torino e sta anche trattando il rinnovo, ma davanti a un'offerta folle (e con il colpo Ronaldo da poco ufficializzato) potrebbe proprio essere la Juventus a pensare alla cessione. Una Juventus che, sempre secondo il quotidiano, non ha mai smesso di pensare al ritorno di Paulin uscita dal Manchester United che lo valuta 70/80 milioni e che piace anche al Real Madrid, con i Red Devils e le Merengues che stanno cercando l'affondo decisivo per Sergejcon laPer un domino che si preannuncia esplosivo.