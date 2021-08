che spezza la maledizione delle finali perse (le ultime tre dei londinesi) e incamera un trofeo che non vinceva dal 1998,, schierato al 118' minuto - due dalla fine dei supplementari - dall'allenatore del Chelsea, Tuchel.(rigore parato da Asenjo). Poi tutti a bersaglio nel Chelsea (Azpilicueta, Marcos Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic e Rudiger), mentre il Villarreal ha segnato con Gerard Moreno, Estupinian, Moi Gomez, Raba, Foyth., ha dominato nella parte centrale del secondo tempo e, nonostante il dato del possesso palla lo condanni, avrebbe potuto portare a casa la vittoria se fosse stato più spietato sotto porta.Ma nei supplementari il Sottomarino giallo ha chiuso tutti gli spazi mirando alla soluzione dal dischetto.E con elementi di maggiore qualità è più facile far calcio e, alla fine, anche vincere.Ma sarei ingiusto se non riconoscessi che anche il Chelsea è una squadra, che da sfavorita ha vinto la Champions League contro il Manchester City e che, nella finale di ieri, ha saputo reagire quando il calo, anche fisico, sembrava averla sopraffatta. Certo se a metà ripresa ti puoiVero che sia lo spagnolo, sia l'azzurro hanno ricominciato da poco la preparazione, ma vero anche che gente della loro fibra non ce n'è tanta in giro per l'Europa.comunque importante.(27') su una manovra già provata in precedenza. L'autore iniziale è Marcos Alonso che vede il movimento dietro i difensori di Havertz e lo lancia. L'esterno è bravissimo a guadagnare campo prima di mettere in mezzo in zona pericolosa. Werner è troppo avanti, ma a rimorchio arriva Ziyech che segna di sinistro sporcando il tiro.Fino a quel momento il Villarreal non era praticamente esistito. Anzi, nel difendersi strenuamente, aveva compiuto un paio di falli intorno al perimetro dell'area che avevano offerto una chance a Hudson Odoi e a Zouma.centralmente, su una palla filtrante di Foyth, che Boulaye Dia sparava addosso a Mendy in disperata uscita.Scossi dalla chiara occasione da rete avversaria, i giocatori londinesi si ributtavano in avanti e per poco Marcos Alonso non ha sorpreso Asenjo sul primo palo (bellissima parata in contro tempo).Il dato del possesso palla era chiaro (68 per cento Chelsea contro il 32 per cento Villarreal), ma la partita stava cambiando se è vero che a tempo scaduto (era il 48'15'' di un recupero di tre minuti), Gerard Moreno metteva un cross da destra che(apertura sbagliata appena fuori dall'area) e prezioso l'assist di Boulaye Dia, di tacco, per il compagno.Tra i due episodi, solo occasioni per gli spagnoli con Mendy (68'), ancora bravissimo suEstupinian e Chalobah due volte decisivo in area, prima di piede e poi di testa., anche se nella mezz'ora di gioco successiva a cercare il gol è stato il Chelsea, mentre il Villarreal si difendeva a pieno organico. Due le opportunità, entrambe per i blue. Una di Pulisic e l'altra sventata da Asenjo (tiro di Mount).