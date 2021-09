Yan Sommer è uno specialista sui calci di rigore: con quello neutralizzato a Jorginho, il portiere svizzero è salito a 20 penalty parati in carriera. In occasione della sfida contro l'Italia, a ingannare il centrocampista del Chelsea è stato il movimento di Sommer: il portiere infatti ha fatto finta di tuffarsi sulla sua destro, per poi lanciarsi di slancio dalla parte opposta intuendo l'angolo e riuscendo ad arrivare sul pallone. Un'intuizione decisiva per spiazzare Jorginho, che aspetta sempre il movimento del portiere prima di decidere dove calciare.



GLI ERRORI - Ultimamente però lo score del centrocampista azzurro dal dischetto non è un granché: tra Nazionale e club, da settembre 2020 ha calciato 17 penalty (comprese le serie decise ai rigori) sbagliandone 5.