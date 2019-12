È ormai un anno e mezzo che a Napoli è stato lasciato un grosso vuoto. In primis in mezzo al campo, con l'addio di Jorginho non c'è stato più un giocatore capace di dettare i giusti tempi di gioco.



Ma non solo, perché l'italobrasiliano è stato tanto amato dai compagni e dai tifosi tutti. Tanto amato che a Napoli ha stretto dei rapporti veramente forti. Tra questi c'è una profonda amicizia che lo lega a Decibel Bellini (speaker del Napoli) e Antonio Sorbillo (proprietario della famosissima pizzeria Sorbillo).



I due sono spesso a Londra per andare a trovare Jorginho, ma ieri c'è stata una visita speciale. Infatti "Jorge" - come lo chiamano gli amici - ha festeggiato i suoi 28 anni. Tanto divertimento e risate sui social, con il giocatore del Chelsea che ha "costretto" Sorbillo a mangiare una pizza brasil-inglese, dando vita ad un simpatico siparietto durante la serata.