Il giorno dopo lo 0-0 con la Svizzera, e il rigore paratogli da Sommer, Jorginho parla dell'episodio e del momento degli Azzurri: "Sono parecchio arrabbiato per l'errore dal dischetto, fa male e mi dispiace perché era un momento importante della partita. Mi prendo la responsabilità, la squadra meritava la vittoria e quella era un'occasione per sbloccare la partita, purtroppo ho sbagliato e fa male".



"Il calcio è così, va a momenti, lo sappiamo tutti - spiega il centrocampista dell'Italia e del Chelsea, intervistato da Rai Sport -. Non c'è una risposta esatta a questa domanda, bisogna soltanto continuare a lavorare e i gol arriveranno".



E infine: "Per qualcuno si è rotto l'incantesimo? Lasciamoli parlare. In questo momento si parla soltanto dei nostri errori e delle cose negative, ma molti si stanno dimenticando quanto di buono abbiamo fatto fin qui. Noi dobbiamo pensare a quello, avere entusiasmo e credere in noi stessi per ripartire subito con una vittoria, che è quello che ci serve. Crediamo nella qualificazione, se non crediamo in noi stessi chi lo farà? Voi? Non credo. Daremo tutto come sempre: è vero che non abbiamo vinto contro Bulgaria e Svizzera, ma abbiamo messo tutto in campo come abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre onorato questa maglia e lo faremo sempre".